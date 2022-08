Weather Updates: देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी, जानिए दिल्ली का क्या रहेगा हाल?

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली,31 अगस्त। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि आज भी केरल, कर्नाटक, एमपी, उत्तराखंड, यूपी, गुजरात और एमपी में बादल बरस सकते हैं, जबकि नगालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम में भी बारिश हो सकती है, जबकि छत्तीसगढ़, विदर्भ, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में एक बार फिर से भारी बारिश का दौर चालू हो सकता है।

English summary

Heavy rain alert issued in many states of the country, know what will be the condition of Delhi, here is weather updates.