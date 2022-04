Weather:अगले तीन-चार दिनों तक इन राज्यों में होगी भारी बारिश, यहां भयंकर लू चलने का अनुमान-IMD

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 10 अप्रैल: मौसम विभाग ने देश के कई इलाकों के लिए बहुत ही राहत भरी भविष्यवाणी की है, जहां बारिश ही नहीं भारी बारिश होने का भी अनुमान जताया गया है। ऐसे वक्त में जब देश का लगभग अधिकतर हिस्सा भयंकर लू और गर्मी की चपेट में है, बारिश का नाम सुनकर ही मन खिल उठता है। वेदरमैन ने कई इलाकों में लू से राहत मिलने की भी संभावना जताई है तो कई राज्यों को भयंकर लू से सावधान रहने की हिदायत भी जारी की है। आइए नजर डालते हैं कि अगले चार-पांच दिनों में देश का मौसम किस तरह से करवट लेता नजर आ सकता है।

English summary

IMD has predicted heavy rains in some states of the country in the next four to five days, and has also issued a warning of heat wave in the plain areas