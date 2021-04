India

देहरादून। उत्तराखंड के एक मंत्री का मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है। इसे देखने के बाद आपको यूपी पुलिस की 'ठांय-ठांय' वाली बात याद आ जाएगी। दरअसल हुआ ये है कि उत्तराखंड के जंगलों में इन दिनों आग लगी हुई है। इसे बुझाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने सेना के हलिकॉप्‍टर मंगवाए हैं। वन विभाग के 5000 से ज्‍यादा कर्मचारी, दो से ढाई हजार पंचायतों के लोग और सेना के दो हेलिकॉप्‍टर की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड के वन मंत्री भी आग बुझाने में लगे हैं। लेकिन उनका अंदाज सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहा है।

वन मंत्री हरक सिंह रावत सोमवार को गढ़वाल क्षेत्र के दौरे पर थे। श्रीनगर से पौड़ी जाते समय रास्ते में वन मंत्री का सामना जंगल की आग से हो गया। फिर क्‍या था वन मंत्री फौरन गाड़ी से उतरकर आग बुझाने में लग गए। आप वीडियो में देख सकते हैं कि हरक सिंह रावत झाड़ियों के गट्ठर से आग बुझा रहे हैं। उन्‍होंने आग बुझाते हुए बाकायदा वीडियोग्राफी भी कराई। फिर बाद में वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया। सोशल मीडिया पर लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं। लोगों ने इसे पब्लिसिटी स्टंट करार दे रहे हैं।

लोगों का कहना है कि वन मंत्री लाइट, कैमरा, एक्शन के साथ जंगल की आग बुझा रहे हैं। पब्लिसिटी पाने के लिए वन मंत्री के एक-एक एक्शन को कैमरे में कैप्चर किया गया है। आपको बता दें कि बीते कुछ महीनों में उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की 1000 से ज्‍यादा घटनाएं हुई हैं। सेना के हेलीकॉप्‍टर जंगलों में पानी का छिड़काव कर रहे हैं लेकिन फिर भी आग कई जगहों पर भयावह हो गया है।

Light💡

Camera 🎥

Action 🎬

The brave forest minister

of #Uttarakhand #HarakSinghRawat is playing a huge role in dousing the #Forestfire with the latest technology.

I'm sure his historical action will give us relief from #UttrakhandForestFire @LicypriyaK @vanessa_vash pic.twitter.com/hialsMCzgX