द ग्रेट 'खली' ने टोलकर्मी को जड़ा थप्पड़? क्या कर्मचारी ने पहलवान को कहा 'बंदर'? जानिए सच

नई दिल्ली, 12 जुलाई। वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट (WWE) के पूर्व चैंपियन द ग्रेट 'खली' यानी दलीप सिंह राणा का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें खली और टोल प्लाजा के कर्मचारियों के बीच में तू-तू मैं-मैं हो रही है। वीडियो में पहले खली अपनी कार के अंदर में बैठे हुए हैं और वो कर्मचारियों पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगा रहे हैं तो वहीं कर्मचारी उनसे आईडी प्रूफ मांगते दिख रहे हैं। कर्मचारियों ने खली पर थप्पड़ जड़ने का आरोप भी लगाया है।

#Khali lands in a heated argument at a toll plaza in #phillaur . Toll staff allegedly rebuked him for #slapping an employee and even called him a Monkey. #TheGreatKhali accused them of blackmailing. #Punjab #Jalandhar #wrestler #tollplaza pic.twitter.com/DIG4OjF6I9

English summary

Reports suggest that The Great Khali was going to Karnal from Jalandhar. The Great 'Khali' slapped the toll worker? Did the employee call the wrestler a monkey? know the truth, here is video , please have a look.