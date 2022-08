अब गुरुग्राम में शख्स ने की हद पार, लिफ्ट खोलने आए गार्ड पर की थप्पड़ों की बरसात, Video Viral

India

oi-Love Gaur

गुरुग्राम, 29 अगस्त: नोएडा के बाद अब गुरुग्राम से गार्ड के साथ बदतमीजी और पिटाई करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बीते दिनों में बड़ी-बड़ी सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोगों की बदसलूकी की वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही है। पहले जहां नोएडा में बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी की महिला से साथ गालीगलौज की वीडियो वायरल हुई थी, उसके बाद फिर महिला वकील ने गार्ड को भद्दी-भद्दी गालियां दी। अब गुरुग्राम की एक सोसाइटी के अंदर गार्ड के साथ मारपीट का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है।

#WATCH | Haryana: A resident of The Close North Apartments in Gurugram thrashed security guards after being briefly stuck in lift; FIR filed

I helped him get out of the lift within 3-4 minutes. As soon as he got out, he started beating me up: Guard Ashok Kumar

(CCTV visuals) pic.twitter.com/RDDwMQYdn8