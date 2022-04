आंध्र प्रदेशः मंदिर के अंदर ईसाई प्रार्थना के वीडियो ने फैलाया विवाद, पुलिस ने दी सफाई

India

oi-Prashanth Rai

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश पुलिस ने शुक्रवार को गंगावरम गांव में एक मंदिर के अंदर ईसाई मिशनरी समूहों द्वारा पूजा-अर्चना करने का एक वीडियो वायरल होने के बाद स्पष्टीकरण जारी किया। पुलिस ने कहा कि एक निवासी एक मंदिर के बगल में सड़क पर ईसाई प्रार्थना कर रहा था और मंदिर परिसर के अंदर पूजा नहीं की गई थी। पूर्वी गोदावरी के एसपी एम रवींद्रनाथ आईपीएस ने कहा, "मंगयम्मा [निवासी] अपने घर के सामने स्थित सड़क पर ईसाई प्रार्थना कर रही है, जो मंदिर के बगल में स्थित है। राम मंदिर में प्रतिदिन पूजा हो रही है और दोनों समुदाय के बीच कोई विवाद नहीं है। दोनों समुदायों के एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध हैं।"

पुलिस के अनुसार, जब 30 मार्च को प्रार्थना हो रही थी, मंगयम्मा के बड़े बेटे श्रीनिवास ने उससे प्रार्थना करने पर भारी मात्रा में पैसा खर्च करने को लेकर बहस की। जब श्रीनिवास ने अपनी मां से झगड़ा करना शुरू किया, तो मंगयम्मा और अन्य लोगों ने पमारू पुलिस को सूचित किया, जिन्होंने विवाद को सुलझाया। लेकिन श्रीनिवास के एक चचेरे भाई की पहचान वेंकट रमण के रूप में हुई, जिसने कथित तौर पर धार्मिक घृणा को भड़काने के लिए सोशल मीडिया पर गलत जानकारी पोस्ट की।

There's no place for Hindus in Andhra Pradesh.

A pastor illegally occupied a Ram temple in Gangavaram & conducting Christian Prayer in it. This is happening due to the appeasement politics of @YSRCParty govt.

We demand strict action against the culprits. pic.twitter.com/Ji52uNxYvm