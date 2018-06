अब सामने आया उर्वशी रौतेला का पुश-अप्स Video, देखते ही लोगों ने कहा 'वाह'

100 nonstop #handstand #pushups (link in bio). Thank you #IndolandFitnessFest #ManphoConventionCentre for having me as your #YouthFitnessIcon :pray:🏻 @officialslystallone love u

A post shared by URVASHI RAUTELA 🇮🇳Actor (@urvashirautela) on Jun 3, 2018 at 9:29am PDT