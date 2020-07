Unlock 2: आज से खुले देशभर के ऐतिहासिक स्मारक, ताज महल के दीदार के लिए अभी करना होगा और इंतजार

India

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। Unlock 2 में केंद्र सरकार ने देशभर के सभी ऐतिहासिक स्मारकों को खोलने का आदेश दे दिया है। 100 दिनों से अधिक समय से बंद रहने के बाद अब 6 जुलाई से देशभर के सभी ऐतिहासिक स्मारक और पर्यटन स्थल खुल जाएंगे, लेकिन यहां घूमने के लिएने वालों को ऑनलाइन टिकट लेना होगा। इन सभी ऐतिहासिक स्मारकों पर टिकट काउंटर बंद रहेंगे। सिर्फ ऑनलाइन टिकट के जरिए ही लोगों को एंट्री मिलेगी। वहीं लोगों को गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गाइडलाइंस को भी मानना होगा।

सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक 6 जुलाई से देशभर के उन सभी स्मारकों को खोल दिया जाएगा, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण(Archaeological Survey of India) के तहत आते हैं, देशभर में ऐसे स्मारकों की संख्या 3,000 से अधिक स्मारक हैं। इनमें खजुराहो मंदिर सांची स्तूप, लाल किला और कुतुब मीनार अधिक शामिल है। इन ऐतिहासिक स्थलों पर आज से पर्यटकों की एंट्री फिर से शुरू हो जाएगी, लेकिन फिलहाल लोगों को ताजमहल के दीदार के लिए इंतजार करना होगा।

दुनिया के सात अजूबों में शामिल आगरा के ताजमहल को आज से नहीं खोला जाएगा। आगरा में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच आगरा जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है। ताजमहल के साथ-साथ फतेहपुर सीकरी और आगरा किला तीनों को अभी खोलने का फैसला नहीं किया गया है। दरअसल तीनों ही बफर जोन के अंदर हैं। ऐसे में आगरा के जिला अधिकारी प्रभु नारायण सिंह ने कहा कि संक्रमण फैलने के खतरे को देखते हुए फिलहाल इन ऐतिहासिक स्थलों को बंद रखने का फैसला किया गया है।

करना होगा इन गाइडलाइंस का पालन

ऐतिहासिक स्थलों पर जाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इन ऐतिहासिक स्थलों पर आने वाले लोगों को यहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। बिना मास्क के लोगों को प्रवेश नहीं मिलेगा। अपने साथ सेनीटाइजर रखना होगा। ऐतिहासिक स्मारक परिसर में प्रवेश से पहले पर्यटकों का तापमान जांचा जाएगा। सिर्फ ऑनलाइन टिकट की ही व्यवस्था उपलब्ध होगी।

In wake of #COVID19 situation in Agra, historical monuments like Taj Mahal,Agra Fort,Akbar tomb in Sikandra&others to remain closed untill further orders as they fall in 'buffer zone' areas: Agra DM

All monuments under Archaeological Survey of India (ASI) to open from today.