पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों पर पेट्रोलियम मंत्री की सफाई, कहा- सरकार इस मुद्दे पर गंभीर, लेकिन...

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 24 अगस्त: केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को मीडिया को अफगानिस्तान में भारत लाने वाले लोगों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि अब तक अब तक 626 लोगों को सुरक्षित वहां से बाहर निकाला है। इसमें से हमारे 228 नागरिक है। वहीं इसी के साथ उन्होंने आसमान छूते पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी।

मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि केंद्र सरकार ईंधन की कीमतों में वृद्धि के इस मुद्दे के प्रति बहुत संवेदनशील है, इसके साथ ही केंद्र सरकार अन्य जिम्मेदारियों को देखने के लिए बेहद संवेदनशील है।

Central Govt is very sensitive to this issue (fuel price rise) but Central Govt is also very sensitive to see the other responsibilities that we have: Union Petroleum Minister Hardeep Singh Puri pic.twitter.com/Akv95yLFlr