Union budget 2022: भारत की अपनी डिजिटल करेंसी आएगी जल्द, वित्त मंत्री ने किया ऐलान

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 01 फरवरी: केंद्र सरकार ने अपना इस साल का बजट 2022 संसद में पेश किया। इस दौरान संसद में बजट पढ़ते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि भारत की अपनी डिजिटल करेंसी जल्द आएगी, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई ) की तरफ जारी किया जाएगा। आरबीआई की ओर से डिजिटल रुपया जारी करेगा। ऐसे में RBI साल 2022 में डिजिटल करेंसी का देश में आधिकारिक लॉन्च होगा।

यह डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि ब्लॉकचेन और अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डिजिटल रुपया जारी किया जाएगा। 2022-23 से आरबीआई द्वारा यह जारी होगा। इससे अर्थव्यवस्था को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल करेंसी को मजबूत करने के लिए ढांचा बढ़ाया जाएगा।

Digital rupee to be issued using blockchain and other technologies; to be issued by RBI starting 2022-23. This will give a big boost to the economy: FM Nirmala Sitharaman#Budget2022 pic.twitter.com/tUdj2DoZCR