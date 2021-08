त्रिपुरा में टीएमसी की 2 महिला सांसदों पर हुआ हमला, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप

India

oi-Kapil Tiwari

अगरतला, अगस्त 15। तृणमूल कांग्रेस की दो महिला सांसदों ने त्रिपुरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा उन पर हमले करने का आरोप लगाया है। इनमें एक महिला सांसद डोला सेन और दूसरी महिला सांसद अपरूपा पोद्दार हैं। इन दोनों ने ही आरोप लगाया है कि इन पर दक्षिण त्रिपुरा के बेलोनिया में हमला किया गया। जानकारी के मुताबिक, डोला सेन और अपरूपा पोद्दार बेलोनिया में जिस कार से यात्रा कर रहे थे, उसे निशाना बनाया गया। इस हमले के एक व्यक्ति के घायल होने की भी जानकारी है। डोला सेन ने आरोप लगाया है कि वो वहां इलाके में तिरंगा फहराने गई थीं, तभी उनके काफिले पर हमला किया गया।

TMC MP Dola Sena alleges that her convoy was attacked near Belonia town in South Tripura district, where she had gone to hoist the National Flag. pic.twitter.com/mua2yiqlUA