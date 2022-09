असम के बाद कर्नाटक में पकड़े गए ISIS से जुड़े दो संदिग्ध, तीसरे की तलाश जारी

India

oi-Mukesh Pandey

नई दिल्ली, 20 सितंबर। कर्नाटक पुलिस ने शिवमोगा जिले से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा कि दोनों के ईएसआईएस से संबंध हैं। गिरोह के एक अन्य संदिग्ध की तलाश की जा रही है। ये जानकारी कर्नाटक के गृहमंत्री कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र की ओर से दी गई। जिसमें कहा गया कि शिवमोग्गा पुलिस ने आईएसआईएस से जुड़े तीन लोगों की पहचान की है। इनमें से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है और तीसरे संदिग्ध की तलाश की जा रही है।

कर्नाटक में आईएसआईएस से जुड़े संदिग्धों की मौजूदगी गंभीर विषय है। दरअसल, पिछले दिनों राज्य में हिजाब बैन को लेकर हुए प्रदर्शनों के दौरान आईएसआईएस का एक बयान आया था। जिसकी कड़ी आलोचना की गई थी।

Three people with ISIS links have been identified by Shivamogga Police. Out of them, two people have been arrested & search is on for the third suspect: Karnataka Home Minister Araga Jnanendra pic.twitter.com/c7Fd422Sil