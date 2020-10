Twitter Down: ट्विटर सेवा फिर से बहाल, कंपनी ने बताया हैकिंग नहीं, इस वजह से ठप हो गई थी सर्विस

India

oi-Pallavi Kumari

नई दल्ली: दुनिया भर में करोड़ों लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) लगभग दो घंटे की वैश्विक आउटेज की वजह से गुरुवार (15 अक्टूबर) शाम को डाउन रहा। हालांकि अब ट्विटर सेवा फिर से बहाल हो गई है। माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर दुनियाभर के कई देशों में सेवाएं ठप हो गई थी। भारतीय समय के अनुसार करीब 7 बजे सोशल साइट ठप हो गई थी। कंपनी ने अब अधिकारिक जवाब देकर बताया है कि उनकी साइट हैक नहीं हुई थी।

कैलिफोर्निया स्थित कंपनी ने ट्वीट कर बताया, ट्विटर आप में से कई लोगों के लिए डाउन हो गया है और हम इसे वापस लाने और सभी के लिए चलाने के लिए काम में लगे हुए हैं। हमारी अपनी आंतरिक सिस्टम (internal systems) से कुछ परेशानी थी। हमारी सिक्योरिटी या साइट हैक होने का कोई सबूत नहीं मिला है।

Twitter has been down for many of you and we’re working to get it back up and running for everyone. We had some trouble with our internal systems and don’t have any evidence of a security breach or hack: Twitter Support pic.twitter.com/IAifUpVRVN