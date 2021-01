Tractor Rally Row: एक्टर दीप सिद्धू के कनेक्शन पर बोले सांसद सनी देओल-'मेरा उससे कोई संबंध नहीं'

Sunny Deol distances from Deep Sidhu, says have nothing to do with him: मंगलवार को दिल्ली में हुई हिंसा के लिए हरियाणा के किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने वीडियो जारी करके कहा है कि जो कुछ भी कल हुआ है वो दीप सिद्धू ने किया है। लालकिला जाने का हमारा कोई कार्यक्रम नहीं था। वह बागी होकर वहां गया और लोग भी उसके बहकावे में आ गए, वो लोग भी समझ नहीं पाए कि वे क्या करना चाह रहा है। हमारे आंदोलन का उससे कोई लेना-देना नहीं है।

English summary

Sunny Deol said he is "deeply saddened" by what happened at the Red Fort on Tuesday and added that neither he nor his family has got anything to do with Deep Sidhu.