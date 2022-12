TMC नेता और ममता बनर्जी के करीबी साकेत गोखले गिरफ्तार, PM मोदी को बदनाम करने का आरोप

तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले की गिरफ्तारी के बार में टीएमसी के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि साकेत गोखले को जयपुर एयरपोर्ट से गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

TMC Saket Gokhale Arrested: तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सीएम ममता बनर्जी के करीबी साकेत गोखले गिरफ्तार किया गया है। गुजरात पुलिस ने सोमवार को राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट से साकेत गोखले को गिरफ्तार किया था। भाजपा पर "राजनीतिक प्रतिशोध" का आरोप लगाते हुए तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया है कि उसके प्रवक्ता साकेत गोखले को गुजरात पुलिस ने मोरबी पुल ढहने के बारे में एक ट्वीट पर गिरफ्तार किया है। हालांकि पार्टी ने साफतौर ये नहीं बताया है कि वो ट्वीट कौन सा था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साकेत गोखले पर मोरबी पुल हादसे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की कोशिश का आरोप लगा है।

भले ही टीएमसी पार्टी ने ट्वीट का जिक्र नहीं किया लेकिन पीआईबी फैक्ट चेक ने उस ट्वीट का फैक्ट चेक किया था। उस ट्वीट में गोखले के उस ट्वीट को दिखाया गया था, जिसमें न्यूज पेपर के स्क्रीनशॉट की तरह इस्तेमाल किया था। गोखले अपने ट्वीट में दावा किया था कि पीएम मोदी ने मोरबी यात्रा में 30 करोड़ रुपये खर्च किए थे। पीआईबी ने इसी ट्वीट का फैक्ट चेक करते हुए लिखा था, ''आरटीआई ने खुलासा किया कि पीएम की मोरबी यात्रा में 30 करोड़ रुपये खर्च नहीं किए गए हैं।''

Quoting an RTI, It is being claimed in a tweet that PM’s visit to Morbi cost ₹30 cr.#PIBFactCheck

▪️ This claim is #Fake.

▪️ No such RTI response has been given. pic.twitter.com/CEVgvWgGTv