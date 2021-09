अब नहीं कराना होगा कोई टेस्ट, यह मास्क मात्र 90 मिनट में बता देगा कि आप कोरोना से संक्रमित हैं या नहीं

India

oi-Sagar Bhardwaj

नई दिल्ली, 16 सितंबर। एक तरफ जहां स्वास्थ्य विशेषज्ञ और दुनियाभर के वैज्ञानिक कोरोना की तीसरी लहर की संभावना जता रहे हैं। वहीं वैज्ञानिकों का एक धड़ा लोगों को इस वायरस से बचाने के लिए नए-2 प्रयोग कर रहा है। वैज्ञानिकों की पूरी कोशिश इस घातक संक्रमण पर काबू पाने की है। इसी कड़ी में एमआईटी और हारवर्ड यूनिवर्सिटी के इंजीनियरों ने एक ऐसा मास्क डिजाइन किया है, जिसे पहने के 90 मिनट के अंदर पता चल जाएगा कि आपको कोरोना है या नहीं। जी, हां जैसे ही आप इस मास्क को पहनेंगे, मास्क पहनने के 90 मिनट के भीतर आपको पता चल जाएगा कि आप कोरोना से संक्रमित है या नहीं।

English summary

this mask will tell in just 90 minutes whether you are infected with corona or not