The Kashmir Files पर भड़के उमर अब्दुल्ला, कहा- 'तरह-तरह के झूठ दिखाए गए हैं फिल्म में'

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 18 मार्च। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म The Kashmir Files जहां एक ओर बॉक्सऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है, वहीं दूसरी ओर फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर तगड़ी बहस भी जारी है। वहां पर इस फिल्म को को लेकर दो ग्रुप बन गए हैं। एक ग्रुप ऐसा है जो इस फिल्म में दिखाए गए कश्मीर पंडितों के दर्द से आहत है तो वहीं दूसरा वर्ग इस फिल्म को प्रोपोगंडा करार दे रहा है तो वहीं इस फिल्म पर अब राजनीति भी जबरदस्त ढंग से हो रही है।

Many false things have been shown in 'The Kashmir Files' movie. During that time Farooq Abdullah was not J&K's CM but Governor rule was there. VP Singh's govt was there in the country which was backed by BJP: Former Jammu and Kashmir CM Omar Abdullah pic.twitter.com/DN0dMQz5L2

English summary

Many false things have been shown in 'The Kashmir Files' movie. During that time Farooq Abdullah was not J&K's CM but Governor rule was there. VP Singh's govt was there in the country which was backed by BJP says Former Jammu and Kashmir CM Omar Abdullah.