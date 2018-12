कांग्रेस की कर्जमाफी पर नीति आयोग का जवाब, कहा-'मानो या ना मानो, मैं ही चैंपियन'

India

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। तीन राज्यों में भाजपा को सत्ता से बाहर कर सरकार बनाने के बाद कांग्रेस पार्टी अतिउत्साहित है।मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही किसानों के कर्ज माफ कर चुनावी वादे को पूरा करने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। राहुल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने असम और गुजरात के मुख्यमंत्रियों को गहरी नींद से जगा दिया है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री अब भी सो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने जो लोगों ने वादा किया उसे पूरा करके दिखाया।

राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने जवाब देते हुए कहा कि अब इस पर मैं क्या ही कहूं। ये ऐसा है जैसे मानो या न मानो मैं ही चैंपियन हूं। सरकार सब कुछ देखने के बाद ही काम करती है। राजीव ने कहा कि मुझे नहीं लगता जितना काम किसानों के लिए मौजूदा सरकार ने किया है, उतना काम कभी किसी सरकार ने किया है।

NITI Aayog vice chairperson Rajiv Kumar on Rahul Gandhi's tweet on farm loan waiver: What can I say? It's like 'maano na maano main hi champion'. Govt works after looking at everything. I don't think any other govt has ever worked for farmers as much as the present govt is doing. pic.twitter.com/842zsz1wNd

वहीं कांग्रेस सरकार के इस फैसले ने बीजेपी के दो मुख्यमंत्रियों को नींद से जगा दिया है। उन्होंने कहा कि असम और गुजरात की सरकार तो जाग गई, लेकिन प्रधानमंत्री अब भी सो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री को सोने नहीं देंगे।

गौरतलब है कि सरकार बनते ही मध्य प्रदेश के मुख्‍यमंत्री कमलनाथ और छत्तीसगढ़ के मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों के कर्ज माफ कर दिए हैं। इसके बाद गुजरात सरकार ने भी किसानों के लिए राहत की खबर दी और उनके बिजली बिल माफ कर दिए। आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने किसानों पर बकाया 650 करोड़ रुपये का बिजली का बिल माफ कर दिया है। वहीं मध्य प्रदेस और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के फैसले के बाद असम सरकार ने भी किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान किया है। जिसका फायदा प्रदेश के 8 करोड़ किसानों को होगा।

The Congress party has managed to wake the CM's of Assam & Gujarat from their deep slumber.

PM is still asleep. We will wake him up too.