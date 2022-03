'द कश्मीर फाइल्स' पर बोले तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, 'ये प्रगतिशील सरकार की ये निशानी नहीं',

India

oi-Mukesh Pandey

नई दिल्ली, 21 मार्च। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर (CM KCR) ने बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल्स (The Kasmir Files) को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की फिल्म कौन चाहता है? अगर कोई प्रगतिशील सरकार है तो उसे किसानों और आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। केसीआर ने यहां तक कह दिया कि दिल्ली में रह कश्मीर के पंडितों स्वयं इसके पक्ष नहीं है। मुख्यमंत्री केसीआर ने किसानों को मुद्दों को लेकर भी सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा की जब तक शत प्रतिशत एमएसपी (MSP) पर खरीद का आदेश नहीं होता तब तक आंदोलन (Farmer's Protest) किया जाएगा।

मुख्यमंत्री केसीआर ने किसानों के मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि 'हम चुप नहीं रहेंगे, आंदोलन करेंगे। हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमें एमएसपी पर शत-प्रतिशत खरीद आदेश नहीं मिल जाता। मैंने पहले कहा था कि यूपी में बीजेपी की सीटें कम होंगी, ऐसा हुआ है। हम केंद्र से एमएसपी के माध्यम से फसल खरीदने की मांग करते हैं, आप धान खरीदें और एमएसपी का भुगतान करें जैसा कि आप पंजाब में कर रहे हैं।'

What is the film 'The Kashmir Files', if there is any progressive govt there should be irrigation files, economic files. Who wants 'The Kashmir files'? In Delhi, Kashmir pandits say that some people are doing this for the votes, we didn't get any benefits: Telangana CM KCR pic.twitter.com/BlTliIWCsM

वहीं केसीआर ने 'द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर भी मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि महज वोट के लिए द कश्मीर फिल्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। केसीआर ने कहा फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' क्या है, अगर कोई प्रगतिशील सरकार है तो सिंचाई फाइलें, आर्थिक फाइलें होनी चाहिए। कौन चाहता है 'द कश्मीर फाइल्स'? दिल्ली में कश्मीर के पंडित कहते हैं कि कुछ लोग वोट के लिए ऐसा कर रहे हैं, हमें कोई फायदा नहीं हुआ।

We'll not be silent, will take up agitation. We'll fight till we get a 100% procurement order. I had earlier told that BJP seats will come down in UP, that has happened. We demand centre to buy crops through MSP, you buy paddy & pay MSP as you are doing in Punjab:Telangana CM KCR pic.twitter.com/WECS0rHBke