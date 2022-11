कर्नाटक के उडुपी में इंजीनियरिंंग कालेज में शिक्षक द्वारा छात्र को कसाब कहे जाने पर शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा ये छोटी सी बात है। मंत्री ने कहा छात्र को रावण और शकुनि बनने पर तो मुद्दा नहीं बनता।

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरू में दो दिन पहले मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) के एक प्रोफेसर ने कक्षा के दौरान एक मुस्लिम छात्र को 'आतंकवादी' कह दिया था जिसके बाद इंस्‍टीट्यूट ने उन्‍हें सस्‍पेंड कर दिया था। वहीं इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा ये छोटा सा मुद्दा है, लेकिन से बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। मंत्री ने टीचर द्वारा छात्र को आतंकवादी कहे जाने पर मचे विवाद को कम करने का प्रयास करते हुए ये बात कही।

शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि शिक्षा को उस नाम का इस्‍तेमाल नहीं करना चाहिए था। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि यह कोई गंभीर बात नहीं है क्योंकि कई बार हम छात्रों को 'रावण' और शकुनि कहते हैं। हालांकि यह कोई मुद्दा नहीं बनता है। एक खास समुदाय से ताल्लुक रखने वाला 'कसाब' नाम क्यों मुद्दा बन गया, मुझे नहीं पता। हालांकि सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है और कार्रवाई की है, लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि कुछ नाम राष्ट्रीय मुद्दा क्यों बन गए हैं।'

मंत्री ने यह भी कहा कि घटना नहीं होनी चाहिए थी। उन्‍होंने तर्क दिया जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था। दूसरा, सरकार ने उस पर कार्रवाई की है। शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है और मामला बंद किया जाना चाहिए। हम आमतौर पर मंत्रियों के लिए रावण और शकुनि जैसे नामों का इस्तेमाल करते हैं। यह खबर क्यों नहीं बनती? क्या रावण नाम का सकारात्मक अर्थ है? नहीं, ऐसा नहीं होता है।

