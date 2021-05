Cyclone Tauktae: IMD ने तौकते को 'अत्यंत गंभीर चक्रवात' घोषित किया, जानिए अब तक के 10 बड़े अपडेट

India

नई दिल्ली, 17 मई। भारतीय मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान Tauktae 'अत्यंत गंभीर चक्रवात' घोषित कर दिया है। विभाग का कहना है कि ये तूफान बहुत ताकतवर हो गया है, जो कि काफी तबाही मचा सकता है। ऐसा अनुमान है कि ये तूफान आज गुजरात के तट पर 185 kmph की रफ्तार से दस्तक देगा। इस वजह से गुजरात में 'रेड अलर्ट' जारी है। फिलहाल तूफान के कारण मुंबई में भारी बारिश हो रही है और तेज हवाएं चल रही हैं।

Tauktae intensifies into extremely severe cyclonic storm says IMD and , Mumbai Airport operations need to be closed from 1100 hours to 1400 hours of 17th May.