'मैं ईसाई हूं और सिर्फ गॉड को सैल्यूट करती हूं', सरकारी स्कूल की टीचर ने यह कहकर नहीं फहराया तिरंगा

oi-Kapil Tiwari

चेन्नई, अगस्त 17। दो दिन पहले ही देश ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है। 15 अगस्त को आजाद हिंदुस्तान की 75वीं वर्षगांठ थी। उस दिन हर देशवासी ने तिरंगे को सैल्यूट किया, लेकिन तमिलनाडु के एक सरकारी स्कूल में महिला टीचर ने तिरंगे को सैल्यूट करने से इनकार कर दिया। यह सनसनीखेज मामला धर्मपुरी जिले से आया है।

“I am a Christian I can't hoist the National Flag, I can salute only god” - A School headmistress near Dharmapuri Tamil Nadu who refused to hoist the National Flag in a Govt school premises pic.twitter.com/uQD7KOG2PI