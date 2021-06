India

oi-Ankur Kumar

चेन्‍नई, 8 जून। तमिलनाडु के उदगमंडल जिले से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां के एक शिविर में 28 हाथियों को कोरोना टेस्‍ट किया गया है। हाथियों के नमूने लिए गए हैं और जांच के लिए यूपी के इज्जतनगर स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान भेजे गए थे। आपको बता दें कि चेन्‍नई के चिडि़याघर में कुछ दिनों पहले कोरोना से एक शेरली की मौत हो गई थी। इसके बाद यहां 11 में से 9 हाथियों के इस वायरस से संक्रमित पाया गया था। इसी के बाद वन मंत्री के रामचंद्रन ने सभी हाथियों से नमूने एकत्र करने और उन्हें जांच किए जाने के आदेश दिए हैं। जिन हाथियों के सैंपल लिए गए हैं उनमें 2 साल से लेकर 60 साल तक के हाथी मौजूद हैं।

Tamil Nadu | 28 elephants at Mudumalai Tiger Reserve tested for COVID19

"Samples have been sent to Indian Veterinary Research Institute in Uttar Pradesh. All elephants between 2 and 60 years of age were tested, results awaited," says Forest Ranger, Theppakadu Elephant Camp pic.twitter.com/o11brqS9gO