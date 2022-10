'राहुल गांधी ट्रोलिंग के बावजूद भी...',स्वरा भास्कर ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए कांग्रेस नेता की तारीफ की

India

oi-Pallavi Kumari

Swara Bhasker on Rahul Gandhi Bharat Jodo Yatra: बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर अक्सर अपने बेबाक बयान को लेकर चर्चा में रहती हैं। स्वरा भास्कर राजनीति पर भी अपनी बातें खुलकर रखती हैं। स्वरा भास्कर ने इस बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए जमकर तारीफ की है। स्वरा भास्कर ने शुक्रवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करते हुए इसे देश के हालात को देखते हुए सराहनीय बताया है। स्वरा भास्कर ने कहा है कि इतनी आलोचनाओं और ट्रोलिंग के बाद भी राहुल गांधी पर कोई असर नहीं दिखा और उन्होंने देश की स्थिति को देखते हुए भारत जोड़ो यात्रा निकाली है।

Credit where due.. Despite electoral defeats, trolling, personal attacks & constant critique abt being ineffective, @RahulGandhi has neither succumbed to communal rhetoric nor sensationalist politics. Given the situation of this country effort like @bharatjodo is commendable! 👍🏾 pic.twitter.com/hncg1UuiCj