15 मार्च से हाइब्रिड तरीके से मामलों की फिजिकल सुनवाई शुरू करेगा सुप्रीम कोर्ट

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। देश के अंदर कोरोना महामारी के चलते अदालतों में अभी तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई हो रही थी। यहां तक कि देश की सर्वोच्च अदालत में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई चल रही थी, लेकिन अब 15 मार्च से सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल तरीके से भी सुनवाई शुरू हो जाएगी। 15 मार्च से सुप्रीम कोर्ट फिजिकल और वर्चुअल दोनों तरीके से सुनवाई करना शुरू करेगा। शनिवार को सर्वोच्च अदालत की तरफ से इसको लेकर एक SOP जारी की गई है।

Supreme Court decides to begin hybrid hearing (physical and virtual) on an experimental basis from March 15th. Supreme Court says a pilot basis final hearing/regular matters listed on Tuesdays, Wednesdays and Thursdays will be heard through hybrid mode. pic.twitter.com/QS8u5T2KDK