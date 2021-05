दिल्ली में ऑक्सीजन संकट: SC ने केंद्र को लगाई फटकार, 'अधिकारी को जेल भेजें या अवमानना का केस करें?'

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 05 मई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कील्लत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, बुधवार को इस मामले पर सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ऑक्सीजन की मांग दिल्ली में अधिक है, उसके मुताबिक हमें संसाधन की जरूरत पड़ेगी। केंद्र की इस टिप्पणी पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कड़े शब्दों में पूछा कि आपने दिल्ली को कितना ऑक्सीजन दिया है, साथ ही यह भी पूछा कि आपने हाई कोर्ट में यह कैसे कहा कि उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली को 700 एमटी ऑक्सीजन की आपूर्ति करने का आदेश नहीं दिया है?

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा कि ऑक्सीजन की समस्या को दूर करने के लिए क्या किया जाए। यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि कोर्ट के आदेश का पालन हो, नाकाम अधिकारियों को जेल में डाला जाए या फिर खुद केंद्र सरकार अवमानना के केस के लिए तैयार रहें। हालांकि इन सब से दिल्ली को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी इसलिए बेहतर है कि काम किया जाए। न्यायमूर्ति शाह ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना वायरस मरीजों की मृत्यु ऑक्सीजन गैस की कमी के चलते हो रही है और यह एक राष्ट्रीय आपातकाल है।

Justice Chandrachud, observed that putting officers in jail or hauling officers for contempt won't bring oxygen. Please tell us what are the steps taken to solve this?

Justice Shah observed no one can dispute that some have died due to O2 shortage&that it's a national emergency