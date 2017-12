तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जारी रहेगी बैंक खातों पर लगी रोक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को समाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को झटका देते हुए उनके बैंक खातों को चालू करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़, उनके पति और उनके द्वारा चलाए जा रहे दो एनजीओ के बैंक खातों को फ्रीज करने के आदेश दिए थे। तीस्ता ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उनके व्यक्ति खातों को चालू करने की मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने तीस्ता की इस याचिका को खारिज कर दिया।

तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति, जावेद आनंद पर आरोप है कि उन्होंने एनजीओ के जरिए गुजरात में 2002 दंगों में हुए पीड़ितों के नाम पर पैसे जुटाएं और उन पैसों का गलत इस्तमाल किया। गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए 7 अक्टूबर 2015 को उनके बैंक खातों के सभी लेनदेन पर रोक लगाने का आदेश दिया था।

Supreme Court today dismissed Teesta Setalvad's petition seeking to defreeze her bank accounts in Gulbarg Society fund embezzlement case.