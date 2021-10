वकील सुधा द्विवेदी ने समीर वानखेड़े के खिलाफ मुंबई पुलिस में की शिकायत, जानिए क्यों?

India

मुंबई, 26 अक्टूबर। क्रूज ड्रग्स केस की वजह से चर्चा में आए एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ वकील सुधा द्विवेदी ने मुंबई पुलिस से लिखित शिकायत की है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक वकील सुधा द्विवेदी ने एमआरए मार्ग पुलिस थाने और संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) मिलिंद भारंभे और राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कार्यालयों में कंपलेन की है। उन्होंने अपनी शिकायत में समीर वानखेड़े, प्रभाकर सेल एवं केपी गोसावी सहित पांच अन्य पर जबरन वसूली का आरोप लगाया है और उन सबके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया है, हालांकि अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है।

मालूम हो कि क्रूज ड्रग्स केस के एक गवाह प्रभाकर सेल ने एनसीबी के अधिकारी समेत चार लोगों पर अभिनेता शाहरुख खान से जबरन वसूली के प्रयास करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद मामला गर्मा गया है। एनसीबी मुख्यालय ने भ्रष्टाचार के लगे आरोपों को लेकर विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। मालूम हो कि ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आरोपी हैं, जिनकी जमानत याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है।

नवाब मलिक के दावों पर अब बोलीं वानखेड़े की पत्नी, कहा-'हम हिंदू, समीर की मां मुस्लिम'

मालूम हो कि क्रूज ड्रग्स केस में गवाह प्रभाकर सेल ने दावा किया है कि एनसीबी के एक अधिकारी और फरार गवाह गोसावी सहित अन्य व्यक्तियों की ओर से आर्यन खान को ड्र्ग्स केस में छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपये की मांग की गई थी, जिसे बाद में 18 करोड़ कर दिया गया था। जिसमें से 8 करोड़ समीर वानखेड़े को मिलने वाले थे।

Mumbai | Sudha Dwivedi, a lawyer has filed a police complaint to register FIR against NCB Mumbai's Sameer Wankhede and four others alleging "extortion by threat of accusation of an offence"