सुब्रमण्यम स्वामी बोले, महाराष्ट्र के सांसदों ने बताया, सुशांत केस में AIIMS की रिपोर्ट को लेकर बॉलीवुड में डर'

Pallavi Kumari

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी (subramanian swamy) ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (sushant singh rajput) मामले को लेकर फिर से एक ट्वीट किया है। जिसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि रविवार (20 सितंबर) को संसद में महाराष्ट्र के कुछ सांसदों ने बताया है कि एम्स की ऑटोप्सी रिपोर्ट (AIIMS autopsy) को बॉलीवुड के कुछ दादाओं में डर है। सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी हमेशा ही ट्वीट करते रहते हैं।

सुशांत केस की जांच रिपोर्ट से बॉलीवुड के आतंकी कार्टेल का होगा पर्दाफाश: सुब्रमण्यम स्वामी

सुब्रमण्यम स्वामी ने रविवार (20 सितंबर) को ट्वीट किया, आज (20 सितंबर) संसद में, महाराष्ट्र के कुछ सांसदों ने मुझे बताया कि एम्स की ऑटोप्सी रिपोर्ट को लेकर बॉलीवुड के दादाओं में डर है। एम्स की समीक्षा, सीबीआई, ईडी, एनसीबी जांच बॉलीवुड में आतंकी कार्टेल का पर्दाफाश करेगी। कुछ मीडिया संस्थाओं ने जांच की दिशा बदलने के लिए बड़ी धनराशि ली है।

Today in Parliament, some MPs from Maharashtra told me that fear has gripped the Bollywood Dadas because the AIIMS autopsy review, CBI, ED, NCB investigations might bring crashing down the terror cartel in Bollywood. Huge money might grease some media frauds to debunk results