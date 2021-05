असम में 13 मई से सख्त प्रतिबंध लागू, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

India

oi-Bhavna Pandey

गुवाहाटी, 12 मई: कोरोना महामारी में देश भर में हर दिन कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं। देश के कोरोना प्रभावित राज्‍यों में भी असम भी शामिल हैं। असम में बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने बढ़ते अगले आदेश तक 13 मई को सुबह 5 बजे से सख्त प्रतिबंध के साथ लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है!

असम सरकार के आदेश के अनुसार इस सख्‍त लॉकडाउन में होटल में डाइन-इन सहित सभी दुकानों, भोजनालयों को दोपहर 1 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं होटल दोपहर 1 बजे के बाद ही होम-डिलीवरी की अनुमति दी गई है। इस आदेश के अनुसार साप्ताहिक बाजार 15 दिनों तक बंद रहेंगे।

In view of rising COVID-19 cases, stricter restrictions to come into force w.e.f. 5 am on May 13 till further orders. All shops, eateries including dine-in to be allowed till 1 pm. Only home-delivery allowed after 1 pm. Weekly markets to remain shut for 15 days: Govt of Assam pic.twitter.com/C1M50fTSdw