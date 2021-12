दिल्ली से लखनऊ तक का सफर जल्द ही करीब साढ़े 3 घंटे में कर सकेंगे, जानिए नितिन गडकरी का पूरा प्लान

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

गाजियाबाद, 24 दिसंबर: केंद्र सरकार जिस योजना पर काम कर रही है, उसके चलते आने वाले समय में दिल्ली से लखनऊ तक की सड़क मार्ग की दूरी चार घंटे से भी कम समय में पूरा किया जा सकता है। अभी कम से कम 8 घंटे तक लग ही जाते हैं। लेकिन, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे समेत यूपी में तमाम एक्सप्रेसवे की शुरुआत से केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय उत्साहित है और इसलिए इस नई योजना पर काम कर रहा है। उससे पहले लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर भी काम होना है, जिसमें से दिल्ली-लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे को जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। यह जानकारी खुद केंद्रीय सड़क परिवहन और राजपथ मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को अपने मंत्रालय के ही एक कार्यक्रम में दी है।

English summary

The distance from Delhi to Lucknow will be completed in three and a half hours, Nitin Gadkari has promised to build a link expressway