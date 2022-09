सोनाली फोगाट मौत केस: गोवा पुलिस की जांच से नाखुश है परिवार, CBI जांच की मांग को लेकर पहुंचेगा हाई कोर्ट

India

नई दिल्ली, 4 सितंबर: भाजपा नेता और एक्ट्रेस सोनाली फोगाट की मौत की जांच गोवा पुलिस द्वारा की जा रही है लेकिन परिवार ने कहा है कि वह गोवा पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं हैं। गोवा पुलिस द्वारा सोनाली फोगाट की मौत के मामले में जांच पर असंतोष व्यक्त करते हुए, उनका परिवार सीबीआई जांच की मांग को लेकर गोवा हाई कोर्ट पहुंचेगा। परिवार का ये बयान हरियाणा के हिसार में करीब चार दिनों से चल रही गोवा पुलिस की जांच के बाद आया है। गोवा पुलिस की एक टीम इन दिनों सोनाली फोगाट केस की जांच के लिए हरियाणा के हिसार में आई हुई है।

सोनाली फोगट के भतीजे विकास सिंघमार ने कहा, ''गोवा पुलिस उचित जांच नहीं कर रही है... मुझे लगता है कि इसके पीछे राजनीतिक प्रभाव भी है, इसलिए अब हम केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच की मांग को लेकर गोवा उच्च न्यायालय का रुख करेंगे।''

Sonali Phogat death case| Hisar, Haryana: Goa Police is not doing proper investigation... I think political influence is also behind this, so now we will move to Goa High Court demanding a Central Bureau of Investigation (CBI) probe: Vikas Singhmar, nephew of Sonali Phogat (03.9)