पश्चिम बंगाल: स्मृति ईरानी ने स्कूटी पर सवार होकर किया रोड शो, कहा- बंगाल में जरूर खिलेगा कमल

oi-Kapil Tiwari

कोलकाता। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान आज शाम को चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा। चुनावों की तारीख से पहले भारतीय जनता पार्टी ने सभी पांच राज्यों में चुनाव प्रचार में अभी से अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन सबसे ज्यादा नजर पश्चिम बंगाल पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री अभी से बंगाल में जा-जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस बीच शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी पश्चिम बंगाल पहुंची। स्मृति ईरानी ने 24 परगना जिले में एक रोड शो किया। ये रोड शो बाइक रैली के रूप में आयोजित किया गया, जिसमें स्मृति ईरानी स्कूटी पर सवार नजर आईं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री के रोड शो में जबरदस्त भीड़ भी देखने को मिली।

बंगाल में खिलेगा कमल का फूल- स्मृति ईरानी

ये तस्वीरें 24 परगना जिले के पंचपोता इलाके की हैं, जहां स्मृति ईरानी कार्यकर्ताओं से घिरी हुई हैं। इस दौरान स्मृति ईरानी के साथ बीजेपी नेता रूपा गांगुली और दूसरे बड़े नेता भी नजर आए। इस दौरान स्मृति ईरानी ने कहा कि हम आभारी हैं बंगाल की जनता के, जो बीजेपी को अपार जनसमर्थन दे रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोग ऐसे रोड शो में या फिर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि इस बार बंगाल में कमल का फूल खिलेगा।

इस दौरान स्मृति ईरानी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल में टीएमसी की हिंसा ने उनके शासन को परिभाषित कर दिया है। बंगाल में लोकतांत्रिक में आवाजों ने ये तय किया है कि टीएमसी को इस बार विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ेगा।

We're grateful that people of Bengal are coming out in large numbers to support us either in yatra or in programs that are being done by our senior leadership, that is indicative that this time in West Bengal you'll see the Lotus blossom: Union Minister Smriti Irani in Panchpota https://t.co/oqTRgrgNBv