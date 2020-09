स्मृति ईरानी ने की राज्यसभा में विपक्ष के रवैये की निंदा, पूछा- क्या कुर्सी और माइक तोड़ना सही है?

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। राज्यसभा में आज कृषि बिलों पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। हद तो तब हो गई जब कार्रवाई के दौरान टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन उपसभापति के पास पहुंच गए और वेल में घुसकर उन्होंने उपसभापति हरिवंश को सदन की नियमावली दिखाई और कृषि बिल से जुड़े कागज छीनने की कोशिश की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस घटना की घोर निंदा की है। उन्होंने कहा कि उपसभापति की कुर्सी पर जिस तरह का हमला हुआ, वह दुखद घटना है।

गौरतलब है कि रविवार को राज्यसभा में दो कृषि विधेयकों को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। लोकसभा में कृषि बिलों को पहले ही पास किया जा चुका है। रविवार को सदन में विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा किया गया। बिल पास होने के बाद कुछ सांसदो ने सदन के अंदर ही धरना प्रदर्शन किया। इन घटनाओं की निंदा करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा, उपसभापति की कुर्सी पर जिस तरह का हमला हुआ, वह दुखद घटना है। क्या यह इस देश की राजनीति के लिए उपयुक्त है? क्या कुर्सी तोड़ना और माइक तोड़ना सही है, जिस पर न केवल उपाध्यक्ष बल्कि राष्ट्र के उपाध्यक्ष भी बैठते हैं?

The kind of attack on the Chair of Deputy Chairman, is saddening incident. Is it befitting to the politics of this nation? Is it right to go & break the mic at a chair on which not only Deputy Chairman but also the Vice President of the nation sits?: Union Minister Smriti Irani pic.twitter.com/DyreJbbSUt