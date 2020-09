विपक्ष ने राज्यसभा के उपसभापति के खिलाफ पेश किया अविश्वास प्रस्ताव, अहमद पटेल ने बताया इतिहास का सबसे 'काला दिन'

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। राज्यसभा में आज (रविवार) कृषि बिलों को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है। इस दौरान संदन में विपक्ष ने कृषि बिलों को लेकर जोरदार हंगामा किया और विधेयक पास होने के बाद कई सांसद धरने पर बैठ गए। इस बीच कांग्रेस सांसद अहमद पटेल ने बताया कि यह दिन इतिहास में 'काला दिन' के रूप में याद किया जाएगा, जिस तरह से ये बिल पारित किए गए हैं, वह लोकतंत्र की हत्या के समान है। 12 विपक्षी दलों ने राज्यसभा के उप सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है।

कृषि बिलों के विरोध में बोलते हुए अहमद पटेल ने आगे कहा, 'राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश को लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करने के बजाए लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाया है। इसलिए हमने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है।' उन्होंने आगे कहा, 'जिस तरह से लोकतांत्रिक प्रकियाओं को अनदेखा करके इस बिल को पास किया है, वह लोकतंत्र की हत्या के सामान है। आज का दिन इतिहास के काले दिन के रूप में जाना जाएगा।'

