नई दिल्‍ली, 17 सितंबर। कोरोना वायरस और उसके नए वैरिएंट के बीच कोविड की तीसरी लहर की बढ़ती संभावना के कारण, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम खुद को टीका लगवाएं और वैक्सीन से हिचकिचाने वाले व्यक्तियों को भी कोविड वैक्सीन की खुराक लेने के लिए कन्‍वेंस करें। हालांकि, सभी टीकों के बाद साइड इफेक्ट होते हैं जो ज्यादातर हानिरहित होते हैं और केवल आपके शरीर की टीकों के प्रति प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का संकेत देते हैं। जबकि बुखार, ठंड लगना, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और इंजेक्शन स्थल पर दर्द कुछ सबसे आम दुष्प्रभाव हैं, हाल की रिपोर्टों से पता चलता है कि COVID-19 टीके मासिक धर्म चक्र में भी बदलाव ला सकते हैं।

कोविड के टीके मासिक धर्म चक्र में बदलाव लाते हैं या नहीं, यह एक अत्यधिक बहस का विषय है। हालाँकि, पीयर-रिव्यू ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि वास्तव में मासिक धर्म चक्र और कोविड टीकों में बदलाव के बीच एक संभावित लिंक हो सकता है और इस मामले में आगे की जांच की आवश्यकता है।

इंपीरियल कॉलेज लंदन के डॉ विक्टोरिया माले, इस समस्या को टीके में कुछ के बजाय शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया से जोड़ते हैं। बुखार, हाथ में दर्द और जोड़ों के दर्द के साथ आने के अलावा, कोविड टीके मासिक धर्म चक्र और अवधि को भी बदलने के लिए कहा जाता है।

विलंबित अवधि, भारी या अप्रत्याशित रक्तस्राव महिलाओं पर कोडिड टीकों के कुछ संदिग्ध दुष्प्रभाव हैं। हालांकि, मासिक धर्म चक्र में इस तरह के बदलावों को अभी तक वैक्सीन के दुष्प्रभाव के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, विशेषज्ञों ने इसकी जांच की मांग की है।

