भारत पहुंचा राफेल विमानों का दूसरा जत्था, फ्रांस से नॉन स्टॉप उड़ान भरने के बाद सीधे अंबाला में किया लैंड

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना को आज यानी बुधवार को फ्रांस से राफेल विमानों का दूसरा जत्था मिल गया है। फ्रांस से नॉनस्टॉप उड़ान भरने के बाद तीन राफेल विमानों ने सीधे भारत में लैंड किया। बता दें कि पांच राफेल (Rafale) लड़ाकू विमानों की पहली खेप 28 जुलाई को भारत पहुंचा था और 10 सितंबर को आधिकारिक तौर पर विमानों को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। भारतीय वायुसेना ने ट्वीट कर राफेल विमानों के भारत में लैंड होने की जानकारी दी है।

भारतीय वायुसेना ने ट्वीट में लिखा, फ्रांस से नॉन स्टॉप उड़ान भरने के बाद राफेल विमानों का दूसरा जत्था आज रात 8:14 बजे भारत पहुंच गया है। बुधवार को तीन राफेल लड़ाकू विमानों ने एक फ्रांसीसी एयरबेस से उड़ान भरी और तीन मिड-एयर रिफ्यूलिंग एन मार्ग के बाद भारत पहुंचे। वायु सेना की लंबी दूरी की परिचालन क्षमता दिखाने के लिए विमान को सीधे फ्रांस से भारत पहुंचने में 8 घंटे से अधिक का समय लगा।

The three #Rafale fighter aircraft took off from a French airbase and reached India after three mid-air refuelling en route. The aircraft took over 8 hours to reach directly from France showcasing the long-range operational capability of the Air Force https://t.co/NlKVDIWV9Q