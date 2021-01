स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, दिल्ली में 89 सेंटर पर लगाया जाएगा वैक्सीन का टीका

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। Vaccination start in India भारत में दो कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल जाने के बाद अब टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर सभी राज्यों में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। राजधानी दिल्ली में भी टीकाकरण अभियान को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही थीं, जो लगभग अब पूरी हो चुकी हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया है कि दिल्ली के अंदर कुल 89 सेंटर ऐसे होंगे, जहां वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा।

सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में लगेगा टीका

सत्येंद्र जैन ने बताया है कि टीकाकरण अभियान के लिए दिल्ली में 36 सरकारी और 53 प्राइवेट अस्पतालों को पॉइंट आउट किया गया है। सत्येंद्र जैन ने बताया कि पहले चरण में, केवल स्वास्थ्य कर्मचारियों का टीकाकरण किया जाएगा।सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में 13 जनवरी तक कोरोना वैक्सीन पहुंच जाएगी।

