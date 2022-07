Sanjay Raut के घर से ED ने 11.50 लाख रुपये बरामद किए, कस्टडी पर वकील ने दिया ऐसा बयान

India

oi-Jyoti Bhaskar

मुंबई, 31 जुलाई : संजय राउत के आवास से पात्रा चॉल घोटाला मामले में ईडी ने 11.50 लाख रुपये की नकदी जब्त की है। ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत के आवास पर रविवार को छापेमारी की। संजय राउत की कस्टडी पर वकील ने कहा है कि उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया है।

संजय राउत के वकील विक्रांत सबने ने बताया, ईडी ने आज सुबह संजय राउत को नया समन दिया है। उसी आधार पर संजय राउत बयान दर्ज कराने ईडी कार्यालय पहुंचे हैं। उन्हें न तो गिरफ्तार किया गया है और न ही हिरासत में लिया गया है।

Mumbai: ED has given a fresh summon to Sanjay Raut, today morning. On that basis, Sanjay Raut has come to the ED office to record the statement. He has neither been arrested nor been detained: Vikrant Sabne, Sanjay Raut's advocate pic.twitter.com/twYMffywuq