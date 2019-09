VIDEO: फोन पर पूजा नाम की लड़की से 'ऐसी-वैसी बातें' करते कैमरे पर पकड़े गए संजय दत्त

View this post on Instagram

Munnabhai bhi betaab hai to meet his #DreamGirl! Just 4 days to go! #TeraKoTeri #DreamGirl releases on 13th September. @duttsanjay @ayushmannk @nushratbharucha @shobha9168 @ruchikaakapoor @writerraj #AnnuKapoor @nowitsabhi #VijayRaaz @oyemanjot @rajbhansali92 @EkThapaTiger @thinkinkstudioindia @akshat_r_saluja @nirmaand @balajimotionpictures @ZeeMusicCompany @ZeeStudiosint #DreamGirl #DreamGirlOn13thSep #13komainteri SANJU SIR ROCKSSSS