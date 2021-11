Malik vs Wankhede: अब मलिक ने वानखेड़े से पूछा- 'क्या आपकी Sister-in-law ड्रग्स के बिजनेस में शामिल हैं?'

India

oi-Ankur Sharma

मुंबई, 08 नवंबर। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के बीच वाकयुद्ध लगातार जारी है। नवाब मलिक ने क्रूज ड्रग्स केस को भाजपा की साजिश करार दिया है तो वहीं एक बार फिर उन्होंने वानखेड़े को लेकर नई बात कही है। उन्होंने सोमवार को अपने ताजा ट्वीट में दोबारा से समीर वानखेड़े के परिवार और रिश्तेदारों पर निशाना साधा है।

Sameer Dawood Wankhede, is your sister-in-law Harshada Dinanath Redkar involved in the drug business ? You must answer because her case is pending before the Pune court. Here is the proof pic.twitter.com/FAiTys156F

