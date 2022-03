प्रह्लाद जोशी पर भड़के यूक्रेन में फंसे छात्र के पिता, कहा- 'ना तो नवीन और ना ही मेरा बेटा कमजोर...'

India

नई दिल्ली, 03 मार्च । रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। रूसी सेना ने यूक्रेन के कई हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया है तो वहीं इस जंग में अभी तक हजारों जानें भी जा चुकी हैं। तो वहीं इस वक्त यूक्रेन से भारतीय छात्रों को इंडिया लाने का लगातार प्रयास भी जारी है। अपने बच्चों की सलामती के लिए हर मां-बाप ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा है तो इसी बीच केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी यूक्रेन में से गोलाबारी के शिकार नवीन एसजी के घर पर उनके पिता के पास शोक प्रकट करने गए थे लेकिन वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी केंद्रीय मंत्री ने सपने में नहीं की होगी।

#WATCH Union minister Kiren Rijiju interacts with a group of Indian students evacuated from Ukraine before their departure to India from Kosice, Slovakia

Naveen was not a failed student and neither was my son we could not afford a medical seat in India said sad father