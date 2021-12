मोहन भागवत बोले, '40,000 सालों से भारत के सभी लोगों का DNA एक है'

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 18 दिसंबर: हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एक कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, 40,000 से अधिक वर्षों से भारत में सभी लोगों का डीएनए समान रहा है। भारत के सभी लोगों का डीएनए एक है। मोहन भागवत ने मीडिया पर भी निशाना साधा और कहा कि मीडिया आरएसएस को सरकार के रिमोट कंट्रोल के रूप में पेश करता है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है और सच से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि भारत एक विश्व शक्ति नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से कोरोना महामारी के बाद के युग में विश्व गुरु बनने की क्षमता है।

धर्मशाला में पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा, "मीडिया हमें सरकार के रिमोट कंट्रोल के रूप में संदर्भित करता है, लेकिन यह असत्य है। हालांकि, हमारे कुछ कार्यकर्ता निश्चित रूप से सरकार का हिस्सा हैं। हमारे स्वयं सेवकों के लिए सरकार किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं देती है। लोग हमसे पूछते हैं कि हमें सरकार से क्या मिलता है। मेरा उन्हें जवाब है कि हमें अपना खुद का भी खोना पड़ सकता है। "

चिकित्सा में प्राचीन भारतीय प्रथाओं पर प्रकाश डालते हुए, भागवत ने कहा, "कढ़ा, क्वाथ (हर्बल फॉर्मूलेशन) और स्वच्छता जैसे हमारे पारंपरिक भारतीय उपचारों के माध्यम से हमने देखा है कि अब, दुनिया भारत की ओर देखती है और भारतीय मॉडल का अनुकरण करना चाहती है। हमारा देश भले ही विश्व शक्ति न बने, लेकिन विश्व गुरु जरूर हो सकता है।" आरएसएस प्रमुख ने हाल ही में तमिलनाडु में कुन्नूर के पास हेलिकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय बिपिन रावत और 13 अन्य लोगों की याद में एक मिनट का मौन रखा था।

#WATCH | For over 40,000 years DNA of all people in India has been the same...I am not faffing," said RSS chief Mohan Bhagwat at an event in Dharamshala, Himachal Pradesh (18.12) pic.twitter.com/cAtY12oe5i