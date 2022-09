VIDEO: प्लेटफॉर्म पर ट्रेन की चपेट में आया शख्स, RPF की मुस्तैदी से बच गई जान, जवानों को सैल्यूट कर रहे लोग

India

oi-Sushil Kumar

कोयंबटूर, 25 सितंबर: तमिलनाडु के कोयंबटूर रेलवे स्टेशन पर दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के दो जवानों ने एक शख्स की जान बचाई है। जाने बचाने का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गई। इसके बाद यूजर्स आरपीएफ जवानों को सैल्यूट कर रहे हैं। उन्हें रियल हीरो बता रहे हैं।

Yet another story of Bravery and Courage !#Everydayheroes RPF ASI Arunjit & Lady HC P.P. Mini in utter disregard to their own safety,went beyond their call of duty to pull out a passenger back to platform when he got stuck in the gap between platform and train at Coimbatore stn. pic.twitter.com/thwVTt01kg