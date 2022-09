'आश्रम खोल लीजिए 2025 में नीतीश जी...', RJD नेता शिवानंद तिवारी ने क्यों कहा ऐसा

India

oi-Pallavi Kumari

पटना, 22 सितंबर: बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की राज्य परिषद की बैठक में राजद नेता शिवानंद तिवारी ने सीएम नीतीश कुमार को आश्रम खोलने की नसीहत दी है। राज्य परिषद की बैठक में शिवानंद तिवारी ने कहा, सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि वह एक आश्रम खोलेंगे और उसके अंदर राजनीतिक प्रशिक्षण देंगे। वो हमेशा आश्रम खोलकर राजनीतिक कार्यकर्ताओं को ट्रेन करने की बात करते हैं, इसलिए मैं नीतीश कुमार को याद दिला रहा हूं कि अब आश्रम खोल लीजिए...। 2025 में तेजस्वी को सीएम बनाने के बाद मैं उन्हें उस आश्रम को खोलने की याद फिर दिलाऊंगा।''

शिवानंद तिवारी ने कहा, ''सीएम नीतीश कुमार 2025 में आश्रम खोलिए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनावें। ये बहुत पहले की बात है, जब हम और नीतीश कुमार सोचते थे कि बुजुर्ग होने पर हम क्या करेंगे...तो नीतीश कुमार कहते थे कि वो एक आश्रम खोल लेंगे, जिसमें वह कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देंगे।''

Bihar | CM Nitish Kumar had said that he will open an ashram & provide political training inside it. I will remind him to open that ashram after making Tejashwi CM in 2025: RJD leader, Shivanand Tiwari during RJD program pic.twitter.com/VZ0EfTBtj3