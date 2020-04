देश ने 2 दिन में खोए 2 बड़े सितारे, इरफान खान के साथ ऋषि कपूर की ये तस्वीर हो रही वायरल

India

oi-Shilpa Thakur

नई दिल्ली। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का गुरुवार को मुंबई में निधन हो गया है। वह 67 साल के थे। उनके निधन की खबर से पूरा देश सदमे में है। इससे पहले बुधवार को बॉलीवुड के एक और दिग्गज अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया था। ऋषि कपूर और इरफान खान ने फिल्म डी-डे में साथ में काम किया था। दो दिन के भीतर देश ने अपने दो बड़े सितारों को खो दिया है। दोनों का निधन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफी बड़ा झटका है।

यहां देखें दोनों हस्तियों को साथ में लोग कैसे याद कर रहे हैं-

The last time both were pictured together. India lost 2 big actors in just 24 hours. RIP 🙏

Heartbreaking!

Two days in a row. We have lost another star.#RishiKapoor #IrrfanKhanRIP #RIPLegend pic.twitter.com/85IPBtZNVc