Republic Day: संवाद कार्यक्रम में बोले PM मोदी- 'COVID-19 टीकाकरण में देश की मदद के लिए आगे आएं'

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार की शाम गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले NCC कैडेट्स, NSS स्वयंसेवकों और कलाकारों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कार्यक्रम में मौजूद गणतंत्र दिवस परेड के प्रतिभागियों से कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जारी टीकाकरण अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया। पीएम मोदी ने वैक्सीन तैयार करने वाले देश के वैज्ञानिकों की भी सराहना की।

संवाद कार्यक्रम में NCC कैडेट्स, NSS स्वयंसेवकों और कलाकारों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'गणतंत्र दिवस की परेड दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीवंत करने वाले हमारे संविधान को नमन करती है। मैं आपको 26 जनवरी को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमें देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन हमें देश ने अपना सर्वश्रेष्ठ अर्पित करने का मौका जरूर दिया है। हम देश के लिए जो भी अच्छा कर सकते हैं, भारत को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं, करते रहना चाहिए।'

