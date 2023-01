Remote voting machine:क्यों विपक्षी पार्टियां RVM का विरोध कर रही हैं ? जानिए

RVM:करीब 16 विपक्षी दलों ने रिमोट वोटिंग मशीन से मतदान की प्रक्रिया अपनाने का विरोध किया है। उनके मुताबिक चुनाव आयोग का यह प्रस्ताव अधूरा है और जो प्रवासी वोटरों के आंकड़े दिए हैं, वह अविश्वसनीय हैं।

Remote electronic voting machine RVM proposal: रोजी-रोजगार के चलते अपने जिलों और लोकसभा क्षेत्रों से दूर रहने वाले प्रवासी वोटरों को, देश के जिस राज्य में भी हैं वहीं पर वोटिंग की सुविधा देने के लिए चुनाव आयोग बड़ी पहल कर रहा है। इसके लिए एक रिमोट इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन बनाई गई है, जिसका डेमो चुनाव आयोग राजनीकि दलों को दे रहा है। आयोग ने राजनीतिक दलों से RVM को लेकर अपनी-अपनी राय लिखित में भी 31 जनवरी तक देने को कहा है। लेकिन, रविवार को 16 विपक्षी दलों की हुई एक बैठक के रुख से लगता है कि वह प्रवासी वोटरों को रिमोट वोटिंग मशीन से मतदान की सुविधा दिए जाने को लेकर अभी भी खुद को तैयार नहीं कर पाए हैं। उन्होंने इस तरह के किसी भी प्रस्ताव का विरोध करने का फैसला किया है। आइए जानते हैं कि RVM के प्रस्ताव का विपक्षी दल किस आधार पर विरोध कर रहे हैं।

