पुणे: सीरम इंस्टिट्यूट में लगी भीषण आग में 5 लोगों की मौत, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने की पुष्टि

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। Fire in Serum Institute Pune: कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के खिलाफ वैक्सीन तैयार कर रही दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institute of India) के पुणे (Pune) स्थित मंजरी प्लांट में आज (21 जनवरी) भीषण आग लग गई। इस हादसे में पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है जबकि, कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। भीषण हादसे में पांच लोगों के मारे जाने की पुष्टि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने की है। उन्होंने कहा, चार लोगों को इमारत से बाहर निकाला गया, लेकिन जब आग पर नियंत्रण पाया गया तो रेस्क्यू टीम को अंदर पांच शव मिले।

पुणे के मेयर मुरलीधर मोहोल ने बताया कि आग में झुलसकर अपनी जान गंवाने वाले पांचो लोग इमारत में काम कर रहे मजदूर हो सकते हैं, जो निर्माणाधीन कार्य में लगे हुए थे। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं की जा सकती है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पया है लेकिन लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि बिल्डिंग में चल रही वेल्डिंग के कारण ये घटना हुई है। मुरलीधर मोहोल ने आगे कहा कि पहले 4 लोगों के फंसे होने की आशंका थी, उन्हें सुरक्षित निकाला गया, लेकिन बाद में पता चला कि जो फ्लोर पूरी तरह से जलकर राख हो गया, उसमें 5 लोगों के शव को निकाला गया है।

The five people who died, were perhaps the workers at the under-construction building. The cause of the fire is yet to be ascertained but it is being speculated that welding, that was going on at the building, caused the fire: Pune Mayor Murlidhar Mohol#SerumInstituteofIndia https://t.co/KmSngS3TI6