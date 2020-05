रघुराम राजन के बाद अब अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी से बात करेंगे राहुल गांधी

India

oi-Rahul Kumar

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी के साथ मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे। राहुल गांधी ने इसकी जानकारी ट्वीट कर दी है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कोरोना वायरस के कारण पैदा हो रहे आर्थिक संकट से बाहर निकलने के उपायों पर चर्चा की कड़ी में राहुल गांधी यह संवाद करेंगे। बता दें कि, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गर्वनर रघुराम राजन के साथ इसी तरह का संवाद किया था।

राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, कल (मंगलवार) सुबह 9 बजे देखें, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी के साथ कोरोना वायरस संकट और इसके आर्थिक प्रभाव पर बातचीत। पार्टी की ओर से बताया गया कि कोरोना वायरस के कारण पैदा हो रहे आर्थिक संकट से बाहर निकलने के उपायों पर चर्चा की कड़ी में गांधी यह संवाद करेंगे।

उन्होंने पिछले दिनों भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गर्वनर रघुराम राजन के साथ इसी तरह का संवाद किया था। इस संवाद में राजन ने, कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन को सावधानीपूर्वक खत्म करने की पैरवी करते हुए कहा था कि गरीबों की मदद के लिए सीधे उनके खाते में पैसे भेजे जाएं और इस पर करीब 65 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे।

Tomorrow at 9 AM, tune in to watch my conversation with Nobel Laureate, Abhijit Banerjee on dealing with the economic fall out of the #COVID19 crisis.

